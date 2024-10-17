Çankırı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Çerkeş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan S.G. ve E.G., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI