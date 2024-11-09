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Çankırı'da Trafik Kazası: 14 Yaralı, 12 Kişi Taburcu Edildi

Çankırı'da Trafik Kazası: 14 Yaralı, 12 Kişi Taburcu Edildi
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Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında midibüs, hafif ticari araç ve kamyonun karışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si hastaneden taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

Çankırı'da midibüs, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan 14 kişiden 12'si hastaneden taburcu edildi. 2 yaralının da tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında midibüs, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazada yaralanan E.Ö., H.K., S.Y., F.T., İ.T., C.A., B.T., G.Y., A.Y., M.K., C.K., Z.K., F.A. ve E.K., kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavilerin ardından 12 kişi hastaneden taburcu edildi. Yaralılardan H.K. ve S.Y.'nin tedavisi ise devam ediyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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