Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da kontrolden çıkan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir ticari taksiye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, il merkezi İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (22) idaresindeki 06 EE 5591 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen A.K.C. (39) yönetimindeki ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.D. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan A.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Ulaşım trafik Yaşam Kaza

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler
Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi

Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangisi Jüpiter'in adlarından birisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez gol kralı çıkardı? Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir? PAOK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PAOK açılımı ne, PAOK ne demek? PAOK Yunan takımı mı? Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları, doğru biçimde tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir? Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur? Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });