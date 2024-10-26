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Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Yaralılar olay yerinden hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çankırı- Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bariyerlere çaprak takla attı. Kazada, M.H. (18) ve Y.Z.E. (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Y.Z.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.H. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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