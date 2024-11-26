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Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 72 Araç Men Edildi

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 72 Araç Men Edildi
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Çankırı'da polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edilirken, 812 sürücüye toplam 1 milyon 577 bin 582 TL ceza kesildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 18-24 Kasım tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edilirken, 812 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 577 bin 582 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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