Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 72 Araç Men Edildi

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 18-24 Kasım tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edilirken, 812 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 577 bin 582 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI