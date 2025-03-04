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Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 65 Araç Trafikten Men Edildi

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 65 Araç Trafikten Men Edildi
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Çankırı'da polis ve jandarma tarafından yapılan trafik denetimlerinde 65 araç trafikten men edildi ve bin 3 sürücüye toplam 3 milyon 189 bin 242 TL ceza kesildi. Denetimler 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 65 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 65 araç trafikten men edilirken bin 3 araç sürücüsüne, toplamda 3 milyon 189 bin 242 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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