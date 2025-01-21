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Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 936 sürücüye toplamda 5 milyon 623 bin 74 TL ceza kesildi. 149 araç ise trafikten men edildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 936 araç sürücüsüne 5 milyon 623 bin 74 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 5-19 Ocak tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 149 araç trafikten men edilirken, bin 936 araç sürücüsüne toplam 5 milyon 623 bin 74 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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