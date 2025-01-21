Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 936 araç sürücüsüne 5 milyon 623 bin 74 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 5-19 Ocak tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 149 araç trafikten men edilirken, bin 936 araç sürücüsüne toplam 5 milyon 623 bin 74 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI