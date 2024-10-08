Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 5 Binin Üzerinde Sürücüye Cezai İşlem
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, son bir ayda 5 bin 890 araç sürücüsüne toplamda 13 milyon 380 bin 322 TL ceza kesildi. Denetimlerde 367 araç trafikten men edildi.
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir ay içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 890 araç sürücüsüne 13 milyon 380 bin 322 TL cezai işlem uygulandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimlerini gece gündüz sürdürüyor. Ekipler tarafından 9 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılan denetimlerde binlerce araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 367 araç trafikten men edilirken, 5 bin 890 araç sürücüsüne 13 milyon 380 bin 322 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI