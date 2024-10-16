Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 4 Milyon TL Ceza Kesildi

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen denetimlerde bin 653 araç sürücüsüne 4 milyon 335 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 7-14 Ekim tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 91 araç trafikten men edilirken, bin 653 araç sürücüsüne toplam 4 milyon 335 bin 497 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI