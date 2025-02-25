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Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 2 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 2 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
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Çankırı'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde bin 81 sürücüye toplam 2 milyon 768 bin 264 TL ceza kesildi. Denetimlerde 44 araç trafikten men edildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 81 araç sürücüsüne 2 milyon 768 bin 264 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 44 araç trafikten men edilirken bin 81 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 768 bin 264 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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