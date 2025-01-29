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Çankırı'da Trafik Denetimleri: 96 Araç Trafikten Men Edildi

Çankırı'da Trafik Denetimleri: 96 Araç Trafikten Men Edildi
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri, 20-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 96 aracı trafikten men etti ve 1,168 sürücüye toplamda 3 milyon 422 bin 791 TL ceza uygulandı.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 96 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 20-27 Ocak tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 96 araç trafikten men edilirken, bin 168 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 422 bin 791 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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