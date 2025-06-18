Çankırı'da Trafik Denetiminde 123 Araç Men Edildi

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 10-16 Haziran tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerin de 65 araç trafikten men edilirken 907 araç sürücüsüne, toplam 2 milyon 794 bin 602 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI