Çankırı'da tohumlama makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Çankırı'nın Orta ilçesinde tohumlama makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, dün Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hasanhacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kurnaz (66), bakım yapmak istediği tohumlama makinesinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Mustafa Kurnaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsisi tamamlanan yaşlı adam, öğle namazına müteakiben Hasanhacı köyünde toprağa verildi. - ÇANKIRI