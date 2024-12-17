Çankırı'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI