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Çankırı'da Tarlada Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Çankırı'nın Pelitözü köyünde bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çankırı'da bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Pelitözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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