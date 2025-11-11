Çankırı'da Taksicilere Dolandırıcılık Uyarısı

Çankırı'da polis ekipleri, taksicilere broşür dağıtarak iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki taksi duraklarını ziyaret ederek taksi şoförlerine, iletişim yoluyla dolandırıcılık gibi olaylara karşı bilgiler verildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şoförler, dolandırıcılık yöntemleri ve suçluların kullandığı taktikler hakkında uyarılarda bulunulurken, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekildi. - ÇANKIRI