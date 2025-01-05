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Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 23 Yaşındaki Genç Yaralandı

Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 23 Yaşındaki Genç Yaralandı
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Ankara-Çankırı yolunda meydana gelen kazada otomobilin takla atması sonucunda içerisinde bulunan 23 yaşındaki H.S. yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çankırı'da otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken içerisinde bulunan 23 yaşındaki genç yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Çankırı yolu Süleymanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan 06 EMS 92 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken H.S. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan H.S., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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