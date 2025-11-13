Haberler

Çankırı'da Suçlulara Yönelik Operasyonda 50 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, trafik kontrollerinde de çok sayıda araç trafikten men edildi ve sürücülere ceza uygulandı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 50 şahıs ve 8 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Ayrıca, 2 narkotik, 1 kaçakçılık operasyonunda 8 şahıs hakkında işlem tesis edilip yapılan operasyon ve denetimlerde 8 gram bonzai, 276,24 gram sentetik kannobinoid, 9,34 gram metamfetamin, 526 gram esrar, 84 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 110 araç trafikten men edilirken bin 384 araç sürücüsüne toplamda 5 milyon 691 bin 29 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
