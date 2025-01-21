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Çankırı'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 98 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 98 Şahıs Yakalandı
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Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 98 şahıs ile 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlardan 10'u tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu ve silah bulunuyor.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 98 şahıs ile 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-19 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 98 şahıs ile 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 96 adet galara, 3.18 gram metamfetamin, 1.30 gram amfetamin, 3.77 gram kannabinoid, 8 adet tabanca ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 98 şahıstan 10'u tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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