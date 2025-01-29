Çankırı'da Suç Örgütlerine Operasyon: 54 Gözaltı, 4 Tutuklama

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-27 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 332 adet sentetik ecza hapı, 269 adet gerica ele geçirildi. Gözaltına alınan 54 şahıstan 4'ü tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. - ÇANKIRI