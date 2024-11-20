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Çankırı'da Suç Oranlarını Düşürmek İçin Operasyon: 46 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da Suç Oranlarını Düşürmek İçin Operasyon: 46 Şahıs Yakalandı
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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 3 göçmen yakalandı. 5 kişi tutuklandı, uyuşturucu madde ele geçirildi ve çok sayıda araca ceza kesildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 3 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-18 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 117.86 gram metamfetamin, 6 adet galara hap, 1 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 45 şahıstan 5'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 89 araç trafikten men edilirken bin 98 araç sürücüsüne toplamda 2 milyon 227 bin 687 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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