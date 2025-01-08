Çankırı'da Suç Operasyonu: 88 Aranan Şahıs ve 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs ile 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Aralık 2024-6 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs ile 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 47 adet sentetik ecza hapı, 9.76 gram metamfetamin, 82.98 gram sentetik kannobinoid, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2.10 gram esrar, 46 litre etil alkol, 55 litre el yapımı şarap, 20 litre viski, 6 adet gıda aroması, 20 cc bandrolsüz votka, 3 adet lyrica, 3 bin 920 adet dolu makaron ve 30 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 88 şahıstan 3'ü tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 125 araç trafikten men edilirken bin 947 araç sürücüsüne toplamda 4 milyon 27 bin 145 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI