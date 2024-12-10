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Çankırı'da Suç Operasyonu: 61 Kişi Yakalandı, 11'i Tutuklandı

Çankırı'da Suç Operasyonu: 61 Kişi Yakalandı, 11'i Tutuklandı
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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 61 kişi ve 6 düzensiz göçmen yakalandı. 11 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu ve sahte alkol maddenin yanı sıra, trafik denetimlerinde de 3.9 milyon TL ceza kesildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs ve 6 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25- Kasım 8 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs ve 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2.05 gram metamfetamin,12 adet galara hap,1.48 gram bonzai hammaddesi, 0.57 gram esrar,392 adet sentetik ecza hapı ve 171.26 gram sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 61 şahıstan 11'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 113 araç trafikten men edilirken bin 2 bin 227 araç sürücüsüne toplamda 3 milyon 954 bin 873 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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