Çankırı'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Satmaya Çalışan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Çankırı'nın Orta ilçesinde sosyal medyadan ilan vererek silah satmaya çalışan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Orta ilçesinde sosyal medyada paylaştıkları videolarla silah satmaya çalıştığını tespit eden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet yivsiz tüfek ve aksesuarları, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI