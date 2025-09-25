Çankırı'da Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Çankırı'da iki grup cadde ortasında birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Parıltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olduğu öğrenilen aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçaklı ve sopalı kavgada C.T. (42), Y.T. (29) ve A.A.T. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay terimde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şahısların birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. - ÇANKIRI