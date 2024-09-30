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Çankırı'da Sokakta Mastürbasyon Yapan Şahıs Yakalandı

Çankırı'da Sokakta Mastürbasyon Yapan Şahıs Yakalandı
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Çankırı'nın Buğday Pazarı Mahallesi'nde sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülenen M.K.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı'da sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülenen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülendi. Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren şahsın M.K.D. olduğu tespit edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında 'müstehcenlik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şahsın mastürbasyon yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Polis

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