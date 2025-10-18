Haberler

Çankırı'da Sokak Ortasında Kavga: Bir Şahıs Tutuklandı

Çankırı'da Sokak Ortasında Kavga: Bir Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da husumetli olduğu kişiye sokak ortasında defalarca ateş eden A.Ç. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankırı'da husumetli olduğu kişiye sokak ortasında defalarca ateş eden şahıs tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan A.Ç.D. (22) ile A.Ç.(17) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.Ç. pompalı tüfekle A.Ç.D.'ye ateş ederek ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.Ç.D., ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ç.D. adliyeye sevk edildi. A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına ansıdı. Görüntülerde şahsın kovaladığı A.Ç.D.'nin arkasından pompalı tüfekle defalarca ateş ettiği görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.