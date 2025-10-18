Çankırı'da Sokak Ortasında Kavga: Bir Şahıs Tutuklandı

Çankırı'da husumetli olduğu kişiye sokak ortasında defalarca ateş eden şahıs tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan A.Ç.D. (22) ile A.Ç.(17) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.Ç. pompalı tüfekle A.Ç.D.'ye ateş ederek ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.Ç.D., ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ç.D. adliyeye sevk edildi. A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına ansıdı. Görüntülerde şahsın kovaladığı A.Ç.D.'nin arkasından pompalı tüfekle defalarca ateş ettiği görülüyor. - ÇANKIRI