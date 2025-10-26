Haberler

Çankırı'da Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Çankırı'da bir otomobilin stepnesine sıkışan yavru kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kedi, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Çankırı'da bir otomobilin stepnesine sıkışan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da otomobil stepnesinin jant kısmına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kafası janta sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolü yapılan kedi, doğal yaşam ortamına salındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

