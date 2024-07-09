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Çankırı'da Şiddetli Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

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Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı sokaklarda meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da, etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebi ile Çankırı il merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı sokaklarda zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu caddelerde tahliye çalışması yaptı.

Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı sokaklarda meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da, etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebi ile Çankırı il merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı sokaklarda zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu caddelerde tahliye çalışması yaptı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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