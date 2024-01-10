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Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde seyir halinde olan sunta yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde seyir halinde olan sunta yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ilgaz ilçesi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde seyir halinde olan sunta yüklü tırın dorsesinin lastikleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın dorsesine sıçradı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

15 Temmuz İtfaiye Çankırı Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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