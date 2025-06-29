Çankırı'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Çankırı'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
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Çankırı'nın Kırkevler Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Çankırı'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Aracı durduran sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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