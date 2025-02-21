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Çankırı'da Seyir Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Çankırı'da Seyir Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
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Çankırı'da Aşağıyanlar köyü mevkiinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında minibüs büyük çapta hasar gördü, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Çankırı'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, Çankırı- Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında minibüste büyük çapta hasar meydana geldi. Meydana gelen olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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