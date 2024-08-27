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Çankırı'da Şarampole Devrilen Tankerin Kaldırılmasıyla Yol Ulaşıma Açıldı

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Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilerek yanan akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, 14 saat sonra ulaşıma açıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilerek yanan akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, 14 saat sonra ulaşıma açıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şabanözü-Orta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü yaralanırken, tankerde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tırın devrilmesi neticesinde Şabanözü-Orta kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılarak geçişler tali yoldan sağlandı. Devrilen akaryakıt yüklü tanker, soğutma işlemlerinin ardından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından Şabanözü-Orta karayolu 14 saatin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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