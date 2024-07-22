Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçeye bağlı Dedeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki R.A. (29) ve D.S. (24) yaralandı. Olay yerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI