Çankırı'da Polisiye Operasyon: 25 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Haziran tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1,16 gram metamfetamin, 262 adet sentetik ecza hapı, 131 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şahıstan 8'i tutuklandı. - ÇANKIRI