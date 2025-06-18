Çankırı'da Polisiye Operasyon: 25 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da Polisiye Operasyon: 25 Şahıs Yakalandı
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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı. Operasyon sırasında, uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Haziran tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1,16 gram metamfetamin, 262 adet sentetik ecza hapı, 131 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şahıstan 8'i tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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