Çankırı'da Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Çankırı'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI