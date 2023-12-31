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Çankırı'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

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Çankırı-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 37 PA 484 plakalı otomobilin kontrolden çıkması neticesinde takla atarak şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza alanın da yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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