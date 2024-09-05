Çankırı'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Çankırı'da virajı alamayan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.N. idaresindeki 37 ACR 671 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan N.N. (56) ve M.M.N. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI