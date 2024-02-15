Çankırı'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı
Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çankırı-Korgun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 ABH 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araç içerisinde bulunan İ.E. (25) ve F.A. (26) yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI