Çankırı'da Otomobil Kazası: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılırmak ilçesi Ankara yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kontrolden çıkmaları sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, M.E.Y. (41), Z.Ç. (11), K.Ç. (50), H.E.Ç. (8), Y.E.Ç. (2), Ş.Ç. (35), E.Ç. (29) ve A.M.Ç. (3) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerinde ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI