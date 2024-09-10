Çankırı'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Çankırı'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, il merkezi Buğday Pazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, motosiklet ile çarpıştı. Kazada, D.Ö. (30) ve İ.Ö. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI