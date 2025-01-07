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Çankırı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Çankırı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Çankırı Lisesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. M.A.B. (20) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil, motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki M.A.B. (20) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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