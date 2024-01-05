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Çankırı'da Otomobil Bariyerlere Çarptı

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Çankırı'da meydana gelen kazada bir otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Çankırı'da bir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çankırı- Kastamonu karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 06 ABF 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Çankırı Ulaşım Güvenlik Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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