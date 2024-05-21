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Çankırı'da Otobüs Durağına Bırakılan Şüpheli Valiz Fünye ile Patlatıldı

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Çankırı il merkezinde otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz, güvenlik önlemi alındıktan sonra kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. İnceleme sonucunda valizde nargile takımı olduğu tespit edildi.

Çankırı'da otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Kontrollü olarak patlatılan valizden nargile takımı çıktı.

Çankırı il merkezi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında sahipsiz bir valiz olduğunu gören vatandaşlar, bomba olabileceğinden şüphelenerek durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. İhbar üzerine otobüs durağına gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak bulvarda güvenlik önlemi aldı. Daha sonra gelen bomba uzmanı tarafından valiz kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Kontrollü patlamanın ardından yapılan incelemede, valiz içerisinde nargile takımı olduğu belirlendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Çankırı Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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