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Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Çankırı'nın Hisarcık köyü mevkiinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çankırı'da otluk bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Hisarcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiinde bulunan arazide ot yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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