Çankırı'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İnaç yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otla kaplı arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI