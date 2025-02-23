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Çankırı'da Otelde Çatı Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Çankırı'da Otelde Çatı Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Çankırı'da Abdulhalik Renda Mahallesi'ndeki bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile önlendi, otelde maddi hasar oluştu.

Çankırı'da bulunan bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otelin çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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