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Çankırı'da Otel Odasında Ölü Bulunan Kişi

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Çankırı'da bir otel odasında konaklayan bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da bir kişi konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Mahmut Doğan'ın (28) cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 28 yaşındaki Mahmut Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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