Çankırı'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Çankırı'nın Merkez ilçesinde, bilinmeyen bir sebeple çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Merkez ilçe Ankara yolu mevkiinde bulunan arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otların bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

