Çankırı'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çankırı'nın Merkez ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesinde MKE Silah Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otların bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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